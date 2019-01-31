Большие слушания по паллиативной помощи пройдут в Госдуме 11 февраля

Москва, , 13:36 — REGNUM Большие парламентские слушания по вопросу паллиативной помощи пройдут в Госдуме 11 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») журналистам в рамках заседания Совета по законотворчестве при председателе Госдумы.

«Принято решение о проведении так называемых больших парламентских слушаний, которые намечены на 11 февраля, в которых бы участвовали главные, так сказать, игроки, это регионы, региональные заксобрания, наши коллеги из комитетов по охране здоровья, социальных комитетов, и многие другие», — сказал Морозов.

Он отметил необходимость наличия в законе норм прямого действия.

«Сегодня Вячеслав Викторович Володин (спикер Госдумы) четко выверил главное направление нашей работы — чтобы в законе было как можно больше норм прямого действия, чтобы они не могли быть извращены не только подзаконными актами, я уже так не буду говорить, но и, главным образом, правоприменительной практикой. Чтобы это было четко, чтобы мы поняли всю систему создания паллиативной помощи», — отметил парламентарий.

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