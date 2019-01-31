Четверг, 31 Января 2019 года
13:36:42 МСК

Большие слушания по паллиативной помощи пройдут в Госдуме 11 февраля

Политика

С широким участием специалистов

Москва, 31 января 2019, 13:36 — REGNUM  Большие парламентские слушания по вопросу паллиативной помощи пройдут в Госдуме 11 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») журналистам в рамках заседания Совета по законотворчестве при председателе Госдумы.

«Принято решение о проведении так называемых больших парламентских слушаний, которые намечены на 11 февраля, в которых бы участвовали главные, так сказать, игроки, это регионы, региональные заксобрания, наши коллеги из комитетов по охране здоровья, социальных комитетов, и многие другие», — сказал Морозов.

Он отметил необходимость наличия в законе норм прямого действия.

«Сегодня Вячеслав Викторович Володин (спикер Госдумы) четко выверил главное направление нашей работы — чтобы в законе было как можно больше норм прямого действия, чтобы они не могли быть извращены не только подзаконными актами, я уже так не буду говорить, но и, главным образом, правоприменительной практикой. Чтобы это было четко, чтобы мы поняли всю систему создания паллиативной помощи», — отметил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может в феврале принять закон о паллиативной помощи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить