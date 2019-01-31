Саудовская Аравия освободила семерых хуситов

Сана, , 13:38 — REGNUM Власти Саудовской Аравии освободили из плена семь повстанцев хуситов, в рамках соглашений, подписанных в Стокгольме, сообщает 31 января Associated Press.

Кровопролитная гражданская война, продолжающаяся порядка пяти лет зашла в тупик, что вынудило стороны конфликта сесть за стол переговоров в Швеции. В результате были подписаны соглашения, которые могут стать основой для будущих мирных договоренностей.

Стороны согласились освободить военнопленных, а также передать под контроль ООН портовый город Ходейда. Тем не менее, соглашения исполняются достаточно проблематично.

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