Саудовская Аравия освободила семерых хуситов

Сана, 31 января 2019, 13:38 — REGNUM Власти Саудовской Аравии освободили из плена семь повстанцев хуситов, в рамках соглашений, подписанных в Стокгольме, сообщает 31 января Associated Press.
Кровопролитная гражданская война, продолжающаяся порядка пяти лет зашла в тупик, что вынудило стороны конфликта сесть за стол переговоров в Швеции. В результате были подписаны соглашения, которые могут стать основой для будущих мирных договоренностей.
Стороны согласились освободить военнопленных, а также передать под контроль ООН портовый город Ходейда. Тем не менее, соглашения исполняются достаточно проблематично.
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