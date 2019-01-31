Порошенко вышел в астрал

Яков Рудь, , 13:30 — REGNUM

Символические ориентиры национального бытия в представлении технологов П. Порошенко перешли без преувеличения в фантасмагорическое измерение. Президентская виртуальная реальность, в которой Украина как «Pax Roshen» предстает как несомненная «история успеха», не имеет ничего общего с действительным положением дел, весьма прискорбным и крайне жалким. Подлейшей ложью и запредельным цинизмом пропитан каждый шаг, каждый жест, каждое слово президента и кандидата в президенты. Увы!

«Фирменный» политический стиль П. Порошенко, доведенный им, к нашему горю, за годы президентства до совершенства, примитивен и убог. Его фундаментальная особенность — представление любых, даже без шансов на спасение проигранных ситуаций как «побед», закрепляемое безудержным повторением на все лады «победных» возгласов и формул, а также наглым давлением на тех, кто позволяет себе эти «победы» не признавать. Конечно, на этот упрек можно возразить, сказав, что короля, мол, играет свита. Да, играет. Но в случае с П. Порошенко эта истина не работает. «Короля» нашей нации, идущего на второй срок, он же сам, в основном, и «играет». Артист из Порошенко, надо признать, знатный. Вот, только роль подкачала. В том виде, в каком она расписана сегодня, ее бы не вытянул даже гениальный Б.Ступка.

Когда президент, а теперь еще и — кандидат в президенты, на голубом глазу заявляет, что «худшее точно позади», большинству граждан Украины приходит на ум один и тот же уточняющий вопрос. Где же у этого не в меру располневшего человека с одутловатым лицом и краснеющим носом в вечно помятом пиджаке и нечищеной обуви это самое «позади»? В котором, как он уверяет, точно осталось «худшее». В наших ли отощавших кошельках и утраченных из-за его тщеславия, упрямства, сумасбродства возможностях? В пугающих ли цифрах в платежных квитанциях за услуги ЖКХ, в ценниках на хлеб, молоко, фрукты, овощи, лекарства? Или, может, в той части его брюк, куда он недавно умудрился засунуть полу своего огромного пиджака?

А, может, в атмосфере страха, униженности, разочарования, в которую он и его окружение погрузили страну и общество ради похвалы Брюсселя, фото из Вашингтона да миллиардных официальных дивидендов от «слепого траста», на поверку оказавшегося не таким уж слепым, и неофициальных — от войны? Страх уводит человека от света, страх служит тьме, и именно во тьму кромешную суждено было окунуться Украине при власти «достойных» во главе с самым предприимчивым и удачливым из них.

«Снова проголосовать за Порошенко — значит сохранить страну», — уверяют технологи, нанятые Банковой. Ложь! В сознании рядовых украинцев этот лозунг звучит иначе: «Снова проголосовать за Порошенко — значит сохранить… войну», пусть и подленько спрятанную под ширму «холодного мира». И далее — по списку. С каждым новым технологическим «аккордом» планка приписываемого П. Порошенко позитива поднимается все выше и выше. В ответ же следует почти рефлекторная защитная реакция людей, «конвертирующих» такое пустословие и пустозвонство в упавшую до предела за годы правления «президента мира» его настоящую оценку: уровень поддержки — не выше 7−8%, антирейтинг — почти 80%.

Один из ударных слоганов, прозвучавших на форуме 29 января и сразу же пущенных в ход во внешней рекламе: «Реальные дела, а не лживые обещания». Понятно, что «дела» кандидат приписывает себе, а «обещания» — конкурентам. У людей другое представление: для них главный источник «лживых обещаний» во власти — Петр Алексеевич, запутавшийся в пустых обещаниях до такой степени, что выпутаться из них не смог бы даже ценой продажи бизнеса. Который обещал продать, да так и не продал. Слоган: «Или Порошенко, или Путин!» — оставлю без комментариев. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Это — из разряда: «No comments». То ли крик отчаяния, то ли сигнал к введению очередного военного положения в ночь на 1 апреля. Впрочем, даже в таком варианте у героя «от Крут» в Украине немного шансов на щедрую жатву голосов избирателей.

Программа кандидата в президенты П. Порошенко никого не удивила. Ждать от него чего-то иного, более реалистичного и конкурентного или, по крайней мере, более «причесанного», адаптированного для широкой публики и удобоваримого, никому, положа руку на сердце, и в голову не приходило. Увеличится ли теперь число сторонников кандидата П. Порошенко, готовых по-честному отдать за него свой голос? Если по-честному, то — нет, нет и еще раз нет. Число же тех украинцев, кто регулярно подсыпает «шары» в копилку его антирейтинга, вне всякого сомнения, возрастет.

…Не удивлюсь, если окажется, что из трех семейных пар, снявшихся в «разговорах» с Порошенко, 31 марта за него проголосуют не шестеро, а трое или четверо. Ложью, притворством, фальшью симпатий не завоюешь, доверием не заручишься. В том, что люди, работающие в президентском офисе, не дадут шефу 100% голосов, можно не сомневаться. Это — приговор.