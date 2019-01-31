Политолог напомнил об украинских наемниках в Чечне

Москва, , 13:36 — REGNUM Если Петр Порошенко вновь станет президентом Украины, боевые действия в Донбассе будут только разрастаться. Поэтому все украинцы, которые против войны, не отдадут за него свой голос, заяил 31 января политолог Араик Степанян в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Также участник ток-шоу отметил, что обвинения о вмешательстве России в конфликт в Донбассе — не обоснованы. Отдельные граждане РФ, которые оказывают поддержку русскоязычному населению в ДНР и ЛНР, действуют по собственной инициативе.

«Украинские наемники — Сашко Белый воевал против России в Чечне (в первую компанию на стороне бандформирований). Россия говорила, что Украина ввела войска в Россию? Мы говорим, что это агрессия Украины против России?», — напомнил Степанян.

Такую позицию поддержал депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. Продолжая аналогию боевых действий в Чечне и Донбассе, политик напомнил, что Россия боролась с бандформированиями, а Украина — со своим собственным населением.

«Применение армии против своих граждан! Назовите хоть одну страну которая воюет против своего народа? Ни она страна не признала, что там (на Донбассе) есть бандформирования. Более того, Украина сама не признала бандформирования на территории своей страны, по минским соглашениям Украина должна вести с Донбассом переговоры», — отметил Журавлев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политолог Сергей Марков высказал мнение, что на Украине не будет конкурентных и честных выборов. Главой государства станет кандидат, который понравится Белому дому.

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