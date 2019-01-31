Четверг, 31 Января 2019 года
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В Кремле отвергли возможность встречи Путина с представителем NRA

Политика

Песков прокомментировал вопрос, касающийся якобы отправленного в 2015 году обращения ассоциации

Москва, 31 января 2019, 13:27 — REGNUM  Даже если бы в Кремле получили просьбу о встрече представителя Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США с президентом РФ Владимиром Путиным, в такой встрече было бы отказано. Об этом заявил 31 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал вопрос, касающийся якобы отправленного в 2015 году обращения ассоциации.

«Было ли что-то от стрелковой организации я уже, честно говоря, не помню. Но если бы даже было, то мы ответили бы отказом», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер собирает данные о связях между штабом Дональда Трампа и Национальной стрелковой ассоциации США.

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