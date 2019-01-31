Песков: Путин был осведомлен о задержании сенатора Арашукова

Москва, , 13:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин был заранее осведомлен о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, заявил 31 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло», — заявил Песков, добавив, что сенатору Арашукову предъявлены «достаточно тяжкие обвинения».

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на заседании Совета Федерации. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, организации убийства по предварительному сговору и давлении на свидетеля. По решению суда заключён под стражу на два месяца.

Читайте также: Опубликовано видео ценностей, изъятых у сенатора Арашукова