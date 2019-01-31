«Левые» требуют отставки министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен

Берлин, , 13:26 — REGNUM Германская партия «Левые» требует отставки министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, передает канал n-tv 31 января.

Причиной недовольства партии является так называемое «дело о консультантах» — расследование предполагаемых нарушений со стороны оборонного ведомства при заключении контрактов с независимыми консультантами.

«Госпожа фон дер Ляйен не контролирует свое министерство, и это должно иметь личные последствия для нее», — заявил спикер фракции «Левых» по вопросам обороны Александр Ной немецким газетам.

«Если комиссия докажет, что министр допустила нарушение закона о государственных закупках, ее отставка неизбежна», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января бундестаг проголосовал за начало расследования «дела о консультантах» специальной парламентской комиссией. Она выяснит, пострадали ли интересы налогоплательщиков и нанимаемых работников при заключении контрактов.

Напомним, 60-летняя фон дер Ляйен возглавляет министерство обороны Германии с 2013 года. По образованию фон дер Ляйен — врач-гинеколог.

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