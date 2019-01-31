Германия развернула широкомасштабную «травлю» российских СМИ – МИД РФ

Москва, , 13:14 — REGNUM В Германии началась настоящая «травля» российских и русскоязычных средств массовой информации. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Мы констатируем, что в Германии ведется масштабная атака на российские информационные ресурсы», — сказала Захарова.

В качестве примера представитель МИД привела критику в адрес пользующихся в ФРГ значительной популярностью RT Deutsch и «Спутник Германия», которую Захарова назвала «безосновательной». Кроме того, по её словам, в последнее время наблюдаются и попытки «демонизации различных объединений наших соотечественников и русскоязычной прессы Германии».

«Это делается не без участия государства, это срежиссированная кампания по дискредитации российской прессы», — уверена дипломат.

Захарова добавила, что к развернувшейся в Германии масштабной кампании против российских СМИ Москва намерена привлечь внимание международных структур, отвечающих за свободу прессы. Официальный представитель МИД заявила, что в кратчайшие сроки «все эти материалы будут направлены в ОБСЕ», которая «очень заинтересована в том, чтобы активно бороться с фейками» в качестве примера дезинформации в ФРГ силами немецких СМИ.

Напомним, в декабре 2018 года Германский союз журналистов призвал надзорные органы ФРГ не выдавать лицензию немецкоязычному порталу RT Deutsch.

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