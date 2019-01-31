Партия Владимира Зеленского проходит в Раду — опрос

Киев, , 13:12 — REGNUM В Верховную раду Украины потенциально могут пройти шесть партий, сказано в результатах опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг». Результаты опроса были опубликованы 30 января на официальном сайте организации.

В парламентских выборах так или иначе намерены участвовать 68% избирателей. Среди них наибольшей поддержкой пользуется партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 17%, на втором месте партия «Слуга народа», которую возглавляет Владимир Зеленский, у неё 11%, «Блок Петра Порошенко» на третьем месте с 10% голосов.

В Верховную раду также могут попасть партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (8%), «Гражданская позиция» (8%) и «Радикальная партия» (7%).

Опрос проводился с 13 по 27 декабря 2018 года в 24 областях Украины. Опрошено 2400 человек.

Напомним, выборы в Верховную раду состоятся 31 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

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Отметим, партия «Слуга народа» получила своё название благодаря сериалу, в котором снимался Владимир Зеленский. Отметим, ранее артист отказался назвать фамилии людей, состоящих в его партии. Многие эксперты считают, что Зеленский является фигурой, продвигаемой украинским олигархом Игорем Коломойским.