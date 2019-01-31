СБ ООН назначил нового главу миссии в Йемене

Сана, , 13:04 — REGNUM Совет Безопасности ООН добился назначения нового главы наблюдательной миссии в Йемене, им стал отставной датский генерал Мишель Лоллесгаард, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

Ранее данную кандидатуру предложил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Новый глава миссии сменит на посту отставного нидерландского генерала Патрика Каммаерта.

Как отмечают эксперты, причиной отставки могли стать сложные отношения между Каммаертом и специальным посланником ООН в Йемене Мартином Гриффитсом.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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