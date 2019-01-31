Киев амнистировал сотни украинцев, которые воевали в рядах ДНР и ЛНР

Киев, , 13:02 — REGNUM За последние годы суды Украины амнистировали и освободили от уголовной ответственности сотни людей, которые воевали в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Об этом 31 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Есть три статьи в криминальном кодексе, которые внесены в 2014 году. Они гарантируют амнистию людям, которые принимают участие в террористических формированиях, но которые добровольно сложат оружие. Есть программа службы безопасности «Тебя ждут дома». Ею воспользовалось несколько сотен человек. Они украинским судом уже амнистированы. Частично амнистия уже выполняется в рамках Минских соглашений», — сказал Мусиенко.

«У разных стран после завершения конфликта есть разные примеры. Как правило, создается комиссия по вопросам правды и примирения. Она расследует военные преступления или преступления против человечности во время конфликта. Она помогает органам следствия привлекать винных к ответственности и передавать дело в суд… В международной практике такие преступления как сотрудничество или коллаборация решаются амнистией. На уровне комиссии, которая работает, определяется количество населения, которое могло сотрудничать с оккупационной властью, предоставлять какие-то услуги. Но учитывая, что такое сотрудничество не привело к каким-то тяжелым последствиям, привлекать их к ответственности нет смысла», — пояснил Мусиенко.

Он считает, что проверку на полиграфе должны пройти чиновники из отдельных регионов Донбасса.

«Что касается чиновников, то именно их нужно проверять в рамках расследования. Полиграф, не полиграф, все решается в рамках закона о досудебном следствии. Но их проверяют в первую очередь, а не обычных людей. Конечно, с ними будет проведена определенная работа. С них возьмут объяснения, проведут следственные действия. Я хочу поправить военного прокурора (Анатолий Матиос): почему все сводят только к полиграфу? Есть следственные действия, есть показания свидетелей, есть документы, есть аудиозаписи, видеозаписи. Если в основу ставить полиграф, тогда зачем нам целый аппарат правоохранительных органов, если признание — мать наказания?» — задался вопросом Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проверить на полиграфе на предмет «сотрудничества с сепаратистами» всех жителей Донбасса.

«Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов… Придется пропустить (через полиграф) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», — сказал Матиос.

«Сейчас верховный главнокомандующий Петр Алексеевич дал поручение и сейчас много кто занимается тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, кто вынужденно работает учителем в школе, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги», — рассказал Матиос.