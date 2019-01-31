Четверг, 31 Января 2019 года
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МИД РФ: Москва делает все для сохранения ДРСМД

Политика

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия готова продолжать работу по сохранению соглашения даже после выхода из него США

Москва, 31 января 2019, 12:46 — REGNUM  Действия России направлены на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Соединенными Штатами. Об этом 31 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Москва делает все возможное, «чтобы подчеркнуть актуальность сохранения договора».

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия готова продолжать работу по сохранению ДРСМД, даже если Вашингтон выйдет из соглашения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Белый дом назвал угрозу со стороны Китая в качестве основной причины своего решения объявить о намерениях Соединенных Штатов выйти из ДРСМД.

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