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Токио не признаёт законной конфискацию телефонов у делегации на Курилах

Политика

Япония выразила протест

Токио, 31 января 2019, 12:45 — REGNUM  Токио не согласен с решением российского суда, признавшего законной конфискацию спутниковых телефонов у граждан Японии, посещавших южные Курильские острова летом 2018 года. Об этом говорится в распространённом министерством иностранных дел Японии сообщении.

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В этой связи японская сторона выразила протест.

«Через посольство Японии в Москве МИД Японии указало российской стороне на то, что такие действия неприемлемы для правовой позиции нашей страны», — приводит NHK текст заявления японского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии уже выражало Росси свой протест в связи с этим инцидентом. Напомним, телефоны были изъяты у японских чиновников и журналистов по прибытии на Курилы чартерным рейсом в ночь на 23 июля 2018 года. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга тогда заявил, что «это действительно прискорбно».

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Российско-японские отношения
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