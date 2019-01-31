Токио не признаёт законной конфискацию телефонов у делегации на Курилах

Токио, , 12:45 — REGNUM Токио не согласен с решением российского суда, признавшего законной конфискацию спутниковых телефонов у граждан Японии, посещавших южные Курильские острова летом 2018 года. Об этом говорится в распространённом министерством иностранных дел Японии сообщении.

Читайте также: Япония выразила РФ протест из-за конфискации телефонов у делегации

В этой связи японская сторона выразила протест.

«Через посольство Японии в Москве МИД Японии указало российской стороне на то, что такие действия неприемлемы для правовой позиции нашей страны», — приводит NHK текст заявления японского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии уже выражало Росси свой протест в связи с этим инцидентом. Напомним, телефоны были изъяты у японских чиновников и журналистов по прибытии на Курилы чартерным рейсом в ночь на 23 июля 2018 года. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга тогда заявил, что «это действительно прискорбно».