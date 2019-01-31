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Россия не планирует вывозить дипломатов из Венесуэлы

Политика

В латиноамериканской стране находятся граждане РФ — сотрудники загранучреждений и компаний

Москва, 31 января 2019, 12:50 — REGNUM  Российские власти не планируют эвакуировать из Венесуэлы дипломатов и сограждан. Об этом заявила 31 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что речи о вывозе из латиноамериканской страны российских дипломатов и их родственников не идет. В Венесуэле также остаются российские граждане — сотрудники компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова назвала реальной угрозу развязывания в Венесуэле, переживающей политический кризис, крупного вооружённого конфликта. Дипломат допустила прямое силовое вмешательство во внутренние дела страны с подачи властей Соединенных Штатов Америки.

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МИД России
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