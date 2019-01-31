МИД РФ: Гуайдо был провозглашен «президентом» Венесуэлы внешними силами

Москва, , 12:39 — REGNUM Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо был провозглашен «временным президентом» внешними силами, заявила 31 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он (Гуайдо) не самопровозглашен, а он был провозглашен внешними силами, — отметила Захарова. — Под это была подведена материальная база, под это были подведены все виды поддержки».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что ранее ставка делалась на другого оппозиционного лидера, который «не оправдал ожидания». О ком именно идет речь, Захарова не сообщила.

Напомним, в ночь на 23 января вице-президент США Майк Пенс пообещал Гуайдо поддержку, если венесуэльский оппозиционер объявит себя президентом Боливарианской Республики. 23 января Гуайдо объявил себя временным главой государства, а власти Соединенных Штатов тут же признали его.

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