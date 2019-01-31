Четверг, 31 Января 2019 года
12:41:17 МСК

Правительство Южной Кореи окажет поддержку экспортерам

Политика

Экспорт имеет ключевое значение для всей экономики страны

Сеул, 31 января 2019, 12:41 — REGNUM  Правительство Республики Корея окажет поддержку экспортерам на фоне замедления мировой экономики и сохраняющихся геополитических проблем. Об этом 30 января заявил министр финансов Хон Нам Ки, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главную озабоченность властей вызывает торговая война США и Китая — основных партнеров Южной Кореи. Также, ввиду уменьшения темпов роста экономики государств-членов Европейского Союза и других ключевых стран, сокращается и спрос на продукцию южнокорейских производителей. Данные за первые 20 дней января демонстрируют, что объем экспорта составил 25,7 млрд долларов — на 14,6% ниже аналогичного периоды прошлого года.

В связи с этим, правительство намерено выделить экспортерам кредиты на особых условиях, снизить налоговые ставки на отдельную продукцию и упростить бюрократические процедуры. Основными статьями экспорта из Южной Кореи являются автомобили, полупроводники, электроника, нефтехимическая продукция и коммерческие суда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить