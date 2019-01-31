Правительство Южной Кореи окажет поддержку экспортерам

Сеул, , 12:41 — REGNUM Правительство Республики Корея окажет поддержку экспортерам на фоне замедления мировой экономики и сохраняющихся геополитических проблем. Об этом 30 января заявил министр финансов Хон Нам Ки, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главную озабоченность властей вызывает торговая война США и Китая — основных партнеров Южной Кореи. Также, ввиду уменьшения темпов роста экономики государств-членов Европейского Союза и других ключевых стран, сокращается и спрос на продукцию южнокорейских производителей. Данные за первые 20 дней января демонстрируют, что объем экспорта составил 25,7 млрд долларов — на 14,6% ниже аналогичного периоды прошлого года.

В связи с этим, правительство намерено выделить экспортерам кредиты на особых условиях, снизить налоговые ставки на отдельную продукцию и упростить бюрократические процедуры. Основными статьями экспорта из Южной Кореи являются автомобили, полупроводники, электроника, нефтехимическая продукция и коммерческие суда.