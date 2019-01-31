Опубликовано видео ценностей, изъятых у сенатора Арашукова

Москва, , 12:34 — REGNUM В сеть попало видео, на котором была запечатлена часть ценностей, изъятых у задержанного накануне сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ролик опубликовал 31 января Telegram-канал «Следак шепнул».

На кадрах видео показано большое количество богато отделанного холодного оружия, золотые слитки, денежные средства и другие ценности. Ранее стало известно, что сотрудники СКР и ФСБ России в связи с задержанием Арашукова проводят масштабные обыски сразу в нескольких городах страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Басманный суд Москвы принял решение об аресте задержанного ранее сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашуков, которого подозревают в ряде тяжких преступлений, в том числе в двух убийствах.

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