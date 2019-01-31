В МИД РФ прокомментировали исчезновение задержанного капитана «Норда»

Москва, , 12:33 — REGNUM Министерство иностранных дел России держит вопрос исчезновения задержанного на Украине капитана судна «Норд» Максима Могильницкого на особом контроле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Министерство иностранных дел России и посольство России на Украине занимаются выяснением всех обстоятельств данной ситуации. Ситуацию с российскими гражданами, которые попали в сложную ситуацию, всегда держим на приоритетном контроле», — заявила Захарова.

Напомним, что 25 марта 2018 года на Украине задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них вернулись в Крым спустя семь месяцев в результате обмена на задержанных за браконьерство в России украинских моряков, однако капитану судна Максиму Могильницкому вернуться в Россию не удалось, поскольку его обвинили в преступлениях по статьям «незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Ранее представитель адвокатов, защищавших российских моряков, сообщил, что Максим Могильницкий пропал и он не выходит на связь с родными и адвокатами. По мнению защитника, к исчезновению могут быть причастны сотрудники СБУ.