Во втором туре выборов Порошенко проиграет любому кандидату — опрос

Киев, , 12:37 — REGNUM Если во втором туре президентских выборов окажется Пётр Порошенко, он проиграет любому другому кандидату, следует из опроса, проведённого группой «Рейтинг». Результаты опроса опубликованы 30 января на официальном сайте организации.

Во втором туре выборов Пётр Порошенко в два раза уступает лидеру избирательной капании Юлии Тимошенко — 13% против 26%.

В паре Пётр Порошенко — Владимир Зеленский побеждает Зеленский. За него готовы проголосовать 29% избирателей, в то время как за Порошенко — 14%.

За Анатолия Гриценко во втором туре готовы проголосовать 27%, а за Порошенко — 11%.

Действующий президент Украины также незначительно проигрывает мэру Львова Андрею Садовому. Если эти политики каким-то образом встретятся во втором туре президентских выборов, за Садового проголосует 18% избирателей, а за Порошенко — 13%.

Единственная ничья наблюдается в паре Пётр Порошенко — Юрий Бойко. У обоих кандидатов по 18% голосов.

В президентских выборах так или иначе согласны участвовать 74% опрошенных. Среди них 16% поддерживают Юлию Тимошенко, 11% — Владимира Зеленского и столько же Петра Порошенко.

Опрос проводился с 13 по 27 декабря 2018 года, опрошено 2400 респондентов в 24 областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной разведки США Дэн Коутс считает, что Пётр Порошенко может проиграть президентские выборы. По его информации украинское общество не доверяет ни Порошенко, ни политическим элитам в целом.

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