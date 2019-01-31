Правящая партия Индии БДП: оппозиция не сможет создать правительство

Нью-Дели, , 18:04 — REGNUM Председатель правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амит Шах заявил, что в случае победы на выборах оппозиционная коалиция не сможет создать стабильное правительство. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В своей речи на митинге в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, 30 января лидер БДП подчеркнул, что большая оппозиционная коалиция не способна достичь единого мнения по вопросу кандидата на пост премьер-министра. Амит Шах предположил, что после прихода разрозненной оппозиции к власти премьер-министр Индии будет сменяться каждый день: например, лидер неприкасаемых Маявати будет править в понедельник, глава социалистов Акхилеш Ядав — во вторник и так далее. По мнению председателя правящей «Индийской народной партии», оппозиционная коалиция не способна сформировать «сильное и стабильное» правительство, необходимое для дальнейшего развития страны.

Напомним, что всеобщие парламентские выборы состоятся в Индии в апреле-мае 2019 года. Отдельные оппозиционные партии выступили с инициативой формирования «единого фронта» против «Бхаратия джаната парти». Так, партия неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» и «Самаджважи парти» («Социалистическая партия») объединят усилия на парламентских выборах в штате Уттар-Прадеш.