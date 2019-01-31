Четверг, 31 Января 2019 года
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Правящая партия Индии БДП: оппозиция не сможет создать правительство

Политика

Председатель правящей «Индийской народной партии» предположил, что раз большая оппозиционная коалиция не способна достичь единого мнения по поводу кандидата на пост главы правительства, то лидер на посту премьер-министра будет меняться каждый день

Нью-Дели, 31 января 2019, 18:04 — REGNUM  Председатель правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амит Шах заявил, что в случае победы на выборах оппозиционная коалиция не сможет создать стабильное правительство. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В своей речи на митинге в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, 30 января лидер БДП подчеркнул, что большая оппозиционная коалиция не способна достичь единого мнения по вопросу кандидата на пост премьер-министра. Амит Шах предположил, что после прихода разрозненной оппозиции к власти премьер-министр Индии будет сменяться каждый день: например, лидер неприкасаемых Маявати будет править в понедельник, глава социалистов Акхилеш Ядав — во вторник и так далее. По мнению председателя правящей «Индийской народной партии», оппозиционная коалиция не способна сформировать «сильное и стабильное» правительство, необходимое для дальнейшего развития страны.

Напомним, что всеобщие парламентские выборы состоятся в Индии в апреле-мае 2019 года. Отдельные оппозиционные партии выступили с инициативой формирования «единого фронта» против «Бхаратия джаната парти». Так, партия неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» и «Самаджважи парти» («Социалистическая партия») объединят усилия на парламентских выборах в штате Уттар-Прадеш.

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Зарубежная хроника
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