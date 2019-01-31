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Путин и Лукашенко наметили график предстоящих контактов

Политика

Разговор президентов двух стран состоялся по телефону

Путин и Лукашенко наметили график предстоящих контактов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Москва, 31 января 2019, 12:26 — REGNUM  Сегодня, 31 января, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Главной темой разговора стал график предстоящих личных контактов глав двух стран. Также Путин и Лукашенко обсудили ряд вопросов развития двустороннего сотрудничества.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний телефонный разговор президентов России и Белоруссии состоялся в середине ноября 2018 года. Обсуждалось взаимодействия на евразийском пространстве.

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Союзное государство России и Белоруссии
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