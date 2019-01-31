Лидер оппозиции Индии Ганди: премьер Моди «продал» ВВС Индии

Нью-Дели, , 14:00 — REGNUM Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди вновь выступил с критикой премьер-министра Индии Нарендры Моди. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», лидер ИНК обвинил главу правительства в «продаже» военно-воздушных сил Индии и «краже» рабочих мест у молодежи.

В своем выступлении на сессии молодежного крыла «Индийского национального конгресса» 30 января Рахул Ганди вновь упомянул скандал вокруг сделки о поставке истребителей «Рафаль». Председатель ИНК подчеркнул, что, отдав контракт индийской частной компании «Reliance Defense», Нарендра Моди «продал» ВВС Индии своему другу и главе данной корпорации Анилу Амбани, а также «украл» рабочие места у молодежи. Рахул Ганди заявил, что главе правительства и правящей «Индийской народной партии» (БДП) не удастся скрыть правду от населения, которое «не допустит его возвращения к власти».

Напомним, что по условиям скандального контракта министерство обороны Индии приобрело 36 многоцелевых французских истребителей «Рафаль» у французской оборонной корпорации «Dassault». В качестве партнера по офсетной сделке с индийской стороны была выбрана частная компания «Reliance Defense». Индийская оппозиция неоднократно обвиняла правительство Индии во главе с БДП в нарушении правил рыночной конкуренции и покровительстве крупному бизнесу в ущерб национальным интересам.