Нью-Дели, , 12:46 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что денежная реформа позволила уменьшить стоимость жилья в Индии. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением глава правительства Индии выступил 30 января на церемонии основания нового терминала аэропорта в городе Сурат, штат Гуджарат.

В своей речи Нарендра Моди отметил, что до 2016 года рынок недвижимости был тем сектором экономики, в котором мошенники скрывали свои нелегальные доходы. По словам главы правительства Индии, в результате денежной реформы цены на недвижимость в стране упали, и индийская молодежь смогла обзавестись собственным жильем. Нарендра Моди также подчеркнул, что поддержка населения позволила правительству «Индийской народной партии» (БДП) добиться за пять лет таких результатов, каких Индия не смогла достичь за 25 под руководством оппозиционного «Индийского национального конгресса».

Денежная реформы 2016 года, в ходе которой из обращения были изъяты купюры номиналом 500 и 1000 рупий, была направлена на борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Она стала основным пунктом экономической программы правительства «Индийской народной партии».