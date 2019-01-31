Четверг, 31 Января 2019 года
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Правительство Йемена ведёт переговоры по разморозке своих зарубежных счетов

Политика

Правительство Йемена ведет переговоры с немецкими чиновниками с целью разморозки своих зарубежных счетов, которые были заблокированы на время гражданской войны в стране

Сана, 31 января 2019, 12:39 — REGNUM  30 января правительство Йемена, признаваемое международным сообществом, открыло новый раунд переговоров с представителями правительства Германии по разморозке своих зарубежных счетов. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», счета йеменского правительства были заблокированы в ходе гражданской войны в стране.

Глава Центрального банка Йемена Мухаммед Зимам обсудил с послом Германии в Йемене возможность разморозки зарубежных счетов правительства, которые были заблокированы некоторыми немецкими банками.

Ранее премьер-министр Йемена Маин Абдулмалик провел встречу с послом Германии, в ходе которой стороны обсудили ключевые финансовые вопросы и возможность оказать экономическую помощь стране, в которой идет гражданская война.

Посол Германии в Йемене подтвердил, что он направил запрос о возможности разморозить счета йеменского правительства в немецких банках и ждет ответа.

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Зарубежная хроника
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