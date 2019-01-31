Правительство Йемена ведёт переговоры по разморозке своих зарубежных счетов

Сана, , 12:39 — REGNUM 30 января правительство Йемена, признаваемое международным сообществом, открыло новый раунд переговоров с представителями правительства Германии по разморозке своих зарубежных счетов. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», счета йеменского правительства были заблокированы в ходе гражданской войны в стране.

Глава Центрального банка Йемена Мухаммед Зимам обсудил с послом Германии в Йемене возможность разморозки зарубежных счетов правительства, которые были заблокированы некоторыми немецкими банками.

Ранее премьер-министр Йемена Маин Абдулмалик провел встречу с послом Германии, в ходе которой стороны обсудили ключевые финансовые вопросы и возможность оказать экономическую помощь стране, в которой идет гражданская война.

Посол Германии в Йемене подтвердил, что он направил запрос о возможности разморозить счета йеменского правительства в немецких банках и ждет ответа.