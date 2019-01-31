Четверг, 31 Января 2019 года
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США заранее планировали кризис в Венесуэле — МИД РФ

Политика

«Изменить ситуацию в Венесуэле США планировали давно и очень быстро»

Москва, 31 января 2019, 12:21 — REGNUM  Соединенные Штаты заранее планировали кризис в Венесуэле, заявила 31 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Изменить ситуацию в Венесуэле США планировали давно и очень быстро», — заявила Захарова.

По ее словам, если бы не было сопротивления внутри самой Боливарианской республики, а также со стороны ряда крупных мировых игроков, которые заявили о неприятии такого плана, ситуация могла бы «измениться в направлении негативного сценария».

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты противников действующего и законно избранного президента страны Николаса Мадуро. Спустя несколько дней оппозиционер, спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. При этом США и ряд других стран заявили о его признании.

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МИД России
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