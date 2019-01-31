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Главы МИД Алжира и США обсудили актуальные проблемы Западной Сахары

Политика

В ходе встречи они обсудили двусторонние отношения, а также проблему террористической угрозы и будущих выборов в Алжире

Алжир, 31 января 2019, 18:23 — REGNUM  30 января министр иностранных дел Алжира Абделькадир Мессахел провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», темой переговоров стало развитие двусторонних отношений, а также проблема террористической угрозы и предстоящие президентские выборы в Алжире.

В ходе переговоров стороны также обсудили актуальные региональные проблемы Алжира, включая проблему Западной Сахары и последствия переговорного процесса, который начался в декабре 2018 года в Женеве.

Помпео и Мессахел отметили необходимость развивать двусторонние экономические отношения между странами и способствовать активизации торговли. Стороны также обменялись мнениями о культурном сотрудничестве и кооперации в сфере сохранения и защиты всемирного культурного наследия.

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Зарубежная хроника
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