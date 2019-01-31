Тегеран и Дамаск подписали 11 соглашений об экономическом сотрудничестве

Дамаск, , 12:28 — REGNUM 30 января Иран и Сирия подписали 11 соглашений об экономическом сотрудничестве. Цель соглашений — поднять уровень торговли и экономического сотрудничества между странами в целом на новый уровень. Об этом сообщаетсаудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат».

Соглашения затрагивают различные области экономического сотрудничества, включая банковский сектор и финансы. Помимо соглашений экономического характера, стороны подписали меморандум о взаимопонимании и несколько договоров об укреплении сотрудничества в сфере культуры, образования, инфраструктуры и инвестиций.

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири отметил, что Иран «будет на стороне Сирии в процессе восстановления страны в период постконфликтного регулирования так же, как Тегеран оказывал поддержку сирийцам в борьбе с терроризмом».