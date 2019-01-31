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Профессора из Судана объявили забастовку против президента

Политика

Профессора требуют создания временного правительства в Судане

Хартум, 31 января 2019, 12:19 — REGNUM  Около 300 профессоров из университета Хартума в Судане объявили забастовку против правительства президента Омара аль-Башира 30 января, сообщает Daily Monitor Uganda.

Протесты в стране разгорелись 19 декабря 2018 года после трехкратного увеличения цен на хлеб. Протесты вылились в общенациональные столкновения против трех десятилетий у власти президента Судана Омара аль-Башира.

Более 300 профессоров объявили забастовку 30 января в одном из кампусов университета, рассказал представитель преподавательского состава Мамдух аль-Хассан. Он также отметил, что 531 сотрудник университета подписал воззвание «Инициатива профессоров университета Хартума», в котором высказаны требования протестующих.

Основное требование — создание временного правительства в Судане.

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