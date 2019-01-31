Объединенные Арабские Эмираты подали жалобу на Катар в ВТО

Абу-Даби, , 12:36 — REGNUM 30 января Объединенные Арабские Эмираты подали жалобу на Катар во Всемирную торговую организацию. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», причиной этому стало то, что Доха ввела запреты на товары, поставляемые из страны.

Ранее министр экономики Катара Ахмед бен Джасим аль Сани анонсировал введение запрета на продажу продуктов, произведенных в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и Бахрейне и поставляемых оттуда. Министр здравоохранения, в свою очередь, запретил продавать на внутреннем рынке Катара фармацевтическую продукцию, импортированную из тех же четырех стран.

ОАЭ назвали запреты, введенные в Катаре, вопиющем нарушением правил ВТО.