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Объединенные Арабские Эмираты подали жалобу на Катар в ВТО

Политика

Объединенные Арабские Эмираты подали жалобу на Катар в ВТО, после того как Доха ввела запреты на поставляемые из страны продукты

Абу-Даби, 31 января 2019, 12:36 — REGNUM  30 января Объединенные Арабские Эмираты подали жалобу на Катар во Всемирную торговую организацию. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», причиной этому стало то, что Доха ввела запреты на товары, поставляемые из страны.

Ранее министр экономики Катара Ахмед бен Джасим аль Сани анонсировал введение запрета на продажу продуктов, произведенных в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и Бахрейне и поставляемых оттуда. Министр здравоохранения, в свою очередь, запретил продавать на внутреннем рынке Катара фармацевтическую продукцию, импортированную из тех же четырех стран.

ОАЭ назвали запреты, введенные в Катаре, вопиющем нарушением правил ВТО.

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Зарубежная хроника
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