Фадеев: Нерв паллиативной помощи — в НКО

Москва, , 12:14 — REGNUM Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев призвал привлечь НКО к организации работы в рамках закона о паллиативной помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

«Позиция Общественной палаты такая: ни в коем случае нельзя принимать решение и организовывать работу в регионах без участия некоммерческих организаций. В том, что касается паллиативной помощи, сейчас главная компетенция, нерв этой деятельности, он, как раз, в некоммерческом секторе», — завил Фадеев журналистам в рамках заседания Совета по законотворчестве при председателе Госдумы.

Он указал на значительное финансирование паллиативной помощи и предостерег от некомпетентности.

«Хорошо, что планируется выделить довольно большие деньги на паллиативную помощь. Она и сейчас есть, и помощь, и деньги. Но планируется увеличить масштаб финансирования… Есть риски, что деньги выделят, отправят в регионы, местные чиновники накупят какого-нибудь оборудования и отчитаются. А нам нужен качественный прорыв в деле паллиативной помощи», — подчеркнул Фадеев.

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