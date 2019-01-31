Турция рассматривает вопрос о зонах безопасности в Сирии

Дамаск, , 13:58 — REGNUM 30 января Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что 300 тысяч беженцев уже вернулись в пострадавшую от войны Сирию, однако необходимо продолжать переговоры о создании зон безопасности для миллионов других. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, турецкие чиновники пока не предоставили никакой информации о будущих зонах безопасности.

Несмотря на то, что до сих пор нет определенных договоренностей, кто будет управлять зоной безопасности сирийских беженцев и где она будет находиться, эксперты говорят, что зона безопасности будет располагаться на севере Сирии под номинальным контролем турецкой стороны.

По данным УВКБ ООН, на данный момент в Сирии проживает 3,6 миллионов сирийских беженцев. За 8 лет войны напряжение между сирийскими беженцами и местным населением возросло до критической точки: одной из причин стало ухудшение экономической ситуации в стране.