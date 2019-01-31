Четверг, 31 Января 2019 года
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Турция рассматривает вопрос о зонах безопасности в Сирии

Политика

Несмотря на то, что переговоры о зоне безопасности для беженцев в Сирии продолжаются, вопрос о том, кем и как она будет управляться, остается открытым

Дамаск, 31 января 2019, 13:58 — REGNUM  30 января Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что 300 тысяч беженцев уже вернулись в пострадавшую от войны Сирию, однако необходимо продолжать переговоры о создании зон безопасности для миллионов других. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, турецкие чиновники пока не предоставили никакой информации о будущих зонах безопасности.

Несмотря на то, что до сих пор нет определенных договоренностей, кто будет управлять зоной безопасности сирийских беженцев и где она будет находиться, эксперты говорят, что зона безопасности будет располагаться на севере Сирии под номинальным контролем турецкой стороны.

По данным УВКБ ООН, на данный момент в Сирии проживает 3,6 миллионов сирийских беженцев. За 8 лет войны напряжение между сирийскими беженцами и местным населением возросло до критической точки: одной из причин стало ухудшение экономической ситуации в стране.

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Зарубежная хроника
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