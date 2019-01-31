Четверг, 31 Января 2019 года
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Турция вновь нанесла удар по территории Ирака

Политика

Налет был произведен после скандала с убийством мирных граждан

Анкара, 31 января 2019, 12:25 — REGNUM  Вооруженные силы Турции вновь нанесли удар по территории Ирака, стремясь уничтожить объекты Рабочей партии Курдистана, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

Атака была произведена после акций протеста в Иракском Курдистане в связи с тем, что турецкие военные убили четырех мирных жителей. Демонстрации разгонялись курдскими силовиками.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Власти Иракского Курдистана обвинили курдских повстанцев в том, что они спровоцировали удары турецких ВВС, а следовательно несут ответственность за гибель мирных граждан.

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