Турция вновь нанесла удар по территории Ирака

Анкара, , 12:25 — REGNUM Вооруженные силы Турции вновь нанесли удар по территории Ирака, стремясь уничтожить объекты Рабочей партии Курдистана, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

Атака была произведена после акций протеста в Иракском Курдистане в связи с тем, что турецкие военные убили четырех мирных жителей. Демонстрации разгонялись курдскими силовиками.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Власти Иракского Курдистана обвинили курдских повстанцев в том, что они спровоцировали удары турецких ВВС, а следовательно несут ответственность за гибель мирных граждан.

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