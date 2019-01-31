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ООН планирует продлить санкции против ЦАР — СМИ

Политика

Совбез ООН наложил санкции в 2013 году

Банги, 31 января 2019, 12:11 — REGNUM  Совет безопасности ООН планирует продлить санкции по продаже оружия против Центрально-Африканской республики (ЦАР), возможно, это будет последний год санкций, сообщает RFI Kiswahili.

Продление санкций запланировано на 31 января 2019 года.

Из соображений безопасности Совбез ООН наложил санкции на продажу оружия в ЦАР 30 сентября 2013 года. Санкции предполагали изменения в сфере безопасности ЦАР, конфискация оружия у лиц, незаконно завладевших им, возврат боевиков в мирной жизни и привлечение их к работе в силах безопасности.

Власти ЦАР в течение многих лет просили снятия санкций. Правительство заявило, что оно достигло соглашения с вооруженными группировками, контролирующими большую часть страны.

В понедельник, 28 января, около 3000 человек вышли на улицы столицы ЦАР Банги с требованием отмены санкций.

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