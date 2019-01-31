В Верховной раде Украины недооценили коренные народы России: мнение

Якутск, , 13:02 — REGNUM Расколоть Россию невозможно потому, что менталитет людей иной, чем его представляют себе на Украине. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин, комментируя планы Верховной рады выражать солидарность коренным народам России.

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«Ничего из этой затеи не получится, — считает Гаврил Парахин. — В нашей республике в частности и в России в целом менталитет людей гораздо лучше, чем думают на Украине. Представители народа саха считают себя жителями России и готовы жить и работать в этой стране. Россия многонациональна, и не важно, какой у её жителей цвет глаз или вероисповедание».

Депутат заметил, что представители национальных республик России, находясь в отпуске за границей, чаще разговаривают между собой не на своём родном, а на русском языке.

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«Мы себя гордо называем жителями России, хоть и имеем свой родной язык, — говорили мне люди. Так что сегодня расколоть Россию тем путём, который наметили на Украине, невозможно. Народы объединяют холодная война с Америкой и сложные отношения с Евросоюзом, мы добиваемся мощи государства и уважение к нашей державе», — подчеркнул Гаврил Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине разрабатывается новое внешнеполитическое направление, которое будет проявляться в выражении солидарности коренным народам России. Об этом заявила глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко. По её словам, необходимо обратить внимание «на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которые Россия пытается ассимилировать».

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