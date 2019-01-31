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В Саудовской Аравии представлена новая программа развития промышленности

Политика

Наследный принц Саудовской Аравии торжественно представил новую программу развития промышленности и улучшения логистической ситуации в стран

Эр-Рияд, 31 января 2019, 18:20 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в торжественной обстановке представил новую программу развития промышленности и подъема уровня логистики в стране. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Al Arabia», базирующийся в ОАЭ, данная программа приведет к ускорению развития 12 отраслей саудовской экономики, включая энергетику, производство нефтепродуктов и автомобилестроение.

Программа была принята по итогам Национального промышленного и логистического форума. Основные положения программы закреплены в меморандуме о взаимопонимании, подписанном как компаниями внутри страны, так и международными коммерческими организациями, которые заинтересованы в развитии различных отраслей экономики Саудовской Аравии.

Телеканал «Al Arabia» считает, что программа стала закономерными продолжением программы «Видение Саудовской Аравии 2030», согласно положениям которой, экономика страны должна быть диверсифицирована и в меньшей степени зависеть от рынка нефти.

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Зарубежная хроника
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