МИД РФ: Санкции против Венесуэлы станут катастрофой для Латинской Америки

Москва, , 11:59 — REGNUM Попытки руководства США заблокировать доступ венесуэльских нефтепроизводителей на мировой рынок могут привести к катастрофической экологической катастрофе для стран Кабирского бассейна. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Это похоже на настоящую диверсию, очень масштабную, не только наносящую геополитический урон международным отношениям, но, в частности, имеющую прямые последствия для экологии целого региона», — заявила Захарова.

Ранее власти США ввели санкции против государственной нефтяной корпорации Венесуэлы PDVSA, запретив поставки нефти в свою страну. Официальный представитель МИД РФ призвала мировое сообщество и особенно страны Латинской Америки «самым активным образом проанализировать возможные последствия этого шага».

«Если в одночасье прекратить процесс производства нефтепродуктов — в принципе это возможно или нет, каковы будут последствия? Добываемая нефть, которую Вашингтон запретил покупать у законного правительства Николаса Мадуро, куда она дальше пойдет? В море будут выливать? Кто-то задал этот вопрос, может предложил технологические варианты? В реализации своих конъюнктурных амбиций Вашингтон, к сожалению, даже не просчитывает даже элементарные последствия, которые понятны человеку, находящемуся в курсе процесса производства нефтепродуктов», — пояснила она.

При этом Захарова удовлетворительно отметила нежелание стран Латинской Америки «следовать милитаристским курсом, предлагаемым США».