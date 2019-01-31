Киев, , 11:58 — REGNUM В среду, 30 января, пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Марина Томко написала на своей странице в Facebook, что ее начальник получил на день рожденья торт «в виде руин Московского Кремля», оценил подарок и, в частности, «съел звезду со Спасской башни».

Сама по себе трогательная манера майданных чиновников считать большими успехами своей страны и себя лично возможность нагадить соседу под дверь (как правило, в виртуальном пространстве) новостью не является. Но в случае с Омеляном обращают на себя внимание некоторые детали.

Украинские комментаторы уже предложили Омеляну съесть еще один торт, и тоже в виде руин, но только не Кремля, а тех объектов, за которые он отвечает по роду службы. И если макет плацкартного вагона среднестатистического украинского поезда создать непросто (прежде всего за отсутствием возможности передать запах), то макет развалин среднестатистической украинской дороги — вполне.

Но министр инфраструктуры, чьи дети «по стечению обстоятельств» постоянно появляются на свет в Америке и становятся гражданами США, предпочитает не заниматься своим делом, а выдумывать русофобские каверзы — от ограничения движения поездов (99% пострадавших — граждане Украины) до поедания тортов с развалинами.

И то сказать, после 27 лет независимости, и особенно после пяти лет майдана у власти, привести инфраструктуру Украины к нормальному состоянию становится почти не решаемой задачей. Министр махнул на свою работу рукой и полагает, что граждане тоже ни на что уже не надеются. И что в таком контексте им, гражданам, по крайней мере их части, будет приятно увидеть, что министр опять смело нагадил под воображаемую дверь.

Другими словами, предлагаемая майданом модель существования Украины выглядит так: правительство разворовывает бюджет и кредиты, министры отправляют жен рожать детей в Америку, граждане уклоняются от уплаты налогов и, по возможности, от жизни на территории Украины, а от собственной власти не ждут ничего, кроме новых выходок с использованием околороссийских символов.

Но есть в этой истории и еще одна, самая интересная деталь. Как написала пресс-секретарь министра, «рука с запонкой расцветки УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) съела звезду со Спасской башни».

Большинство граждан Украины, к сожалению, не только не носят запонки, но и не знают, что это такое. Владимиру Омеляну, как и его соратникам по майдану, разумеется, глубоко наплевать на «ценности» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ). Игра с этой темой носит утилитарный характер. Если сограждане, очень мягко выражаясь, настолько наивны, что готовы голосовать за майдан, то отчего бы и не сделать им приятное, надев запонки (стоимостью в несколько средних зарплат) в цветах нацистов.