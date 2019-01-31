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В Турции изъяли наркотиков весом свыше тонны

Политика

Спецоперация была проведена в Стамбуле

Анкара, 31 января 2019, 12:01 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции конфисковали 1 тыс. 350 кг запрещенных наркотических препаратов, включая героин, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

Губернатор Стамбула Али Эрликая отметил, что в ходе спецоперации, которая проходила одновременно в нескольких районах города, были арестованы по меньшей мере пять человек.

Напомним, на прошлой неделе правоохранительные органы Турции также изъяли крупную партию наркотиков: в провинции Эрзурум было конфисковано 1 тыс. 500 кг героина.

Согласно информации, предоставленной полицией, за 2018 год в стране было изъято 17 тыс. кг героина, арестовано свыше 1 тыс. 500 человек, подозреваемых в распространении запрещенных веществ.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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