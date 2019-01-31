В Турции изъяли наркотиков весом свыше тонны

Анкара, , 12:01 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 1 тыс. 350 кг запрещенных наркотических препаратов, включая героин, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

Губернатор Стамбула Али Эрликая отметил, что в ходе спецоперации, которая проходила одновременно в нескольких районах города, были арестованы по меньшей мере пять человек.

Напомним, на прошлой неделе правоохранительные органы Турции также изъяли крупную партию наркотиков: в провинции Эрзурум было конфисковано 1 тыс. 500 кг героина.

Согласно информации, предоставленной полицией, за 2018 год в стране было изъято 17 тыс. кг героина, арестовано свыше 1 тыс. 500 человек, подозреваемых в распространении запрещенных веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане растет угроза распространения синтетических наркотиков — КНБ