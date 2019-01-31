Названо вероятное место новой встречи Ларова и Коно

Москва, , 11:56 — REGNUM Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом журналистам заявил заместитель глава МИД РФ Игорь Моргулов.

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В МИД Японии оценили итоги переговоров с Лавровым

«Такая возможность прорабатывается», — сказал Моргунов.

Он уточнил, что встреча может состояться в случае участия российской делегации в этом мероприятии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 15 по 17 февраля 2019 года в столице Баварии. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимать участие в форуме не планируют. В частности у премьер-министра в это время «запланировано участие в российском инвестиционном форуме в Сочи».

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