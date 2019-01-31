Клинцевич: Украине не надо фантазировать на тему военного паритета

Москва, , 11:53 — REGNUM Задача достижения военного паритета с Россией не может быть решена Украиной ни в какой перспективе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Не надо тешить себя несбыточными иллюзиями. Задача достижения военного паритета с Россией не может быть решена Украиной ни в какой перспективе», — сказал Клинцевич.

Судя по всему, на Украине еще многие не понимают, что существует только один реальный путь для обеспечения стабильности в Азово-Черноморском бассейне, и он довольно прост, рассуждает сенатор.

«Надо прекратить провокации, неукоснительно соблюдая нормы международного права и соглашения между нашими двумя странами. То, что предлагает заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, из области ненаучной фантастики», — резюмировал парламентарий.

Ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, в связи с чем Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу, разрабатывая оружие, способное «бить вглубь территории России», об этом в своей статье для издания «Апостроф» пишет заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.