Есть только одна угроза для РФ, исходящая от Киева — мнение

Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM Украинские политики в последнее время делают подобные голословные и зачастую просто бессмысленные заявления, но наряду с этим всё-таки существует более или менее реальная угроза, исходящая от Киева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, комментируя намерение украинских чиновников расколоть Россию изнутри.

«Украинские политики в последнее время делают подобные голословные и зачастую просто бессмысленные заявления по целому ряду причин. Во-первых, это позволяет им хоть и на короткое время, но попасть в информационную повестку дня. При этом, чем бессмысленнее такое заявление, тем (так уж, к сожалению, устроена наша медиа-сфера), тем больше к нему внимания, — считает собеседник агентства.

Во-вторых, регулярные антироссийские заявления и даже угрозы в адрес России должны создавать на западе впечатление, что Украина — это «форпост свободного мира в его противостоянии с русской угрозой». А, значит, Украине надо по-прежнему предоставлять финансовую, военную и иную помощь.

В-третьих, подобные заявления направлены на поддержание антироссийских настроений на самой Украине. И попросту являются демонстрацией «патриотичности» самих политиков. Особенно в очередной предвыборной кампании.

Что касается убедительности «украинского пути к свободе», то она весьма сомнительна. Как и привлекательность. Не говоря уже о том, что продолжающаяся уже несколько лет война в Донбассе показывает, что на самом деле думают об этом нынешние киевские власти.

Так что все подобные заявления, как и угрозы присоединить Ростовскую область и Краснодарский край к Украине, остаются всего лишь словами. Кстати, провалились даже планы по превращению российских граждан украинской национальности в своеобразную «пятую колонну». Единственная более или менее реальная угроза, по мнению некоторых моих коллег, — это достаточно большой процент бывших участников так называемой АТО среди украинских гастарбайтеров в России», — заключил Смирнов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России через поддержку сепаратизма в регионах, прежде всего — в национальных республиках. Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя заявление Анны Гопко, подчеркнул, что эту стратегию нельзя пропускать мимо ушей и усмехаться над ней. По его словам, необходимо усилить меры безопасности, контроль на границе и линии разграничения в Донбассе.

Киеву неподвластен раскол России. Об этом заявил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»). По его словам, к счастью, на сегодняшний день нет удачных примеров, которые направляют народ на путь сепаратизма.

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«Внешние силы расколоть Россию не смогут» — ростовский депутат