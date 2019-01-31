В МИД РФ возмущены задержкой выдачи виз США родственникам Бута

Москва, , 11:52 — REGNUM В МИД России возмущены полугодовой задержкой выдачи виз жене и дочери отбывающего в США заключение гражданина РФ Виктора Бута, заявила 31 января официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, супруга Виктора Бута Алла и его дочь Елизавета подали документы на визу в американское посольство в июле 2018 года, в сентябре они прошли собеседования и с тех пор «процесс не сдвинулся с мертвой точки». В связи с этим МИД РФ отправил ноту с требованием исправить данное положение, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в посольстве РФ заявили, что власти США всячески задерживают выдачу виз жене и дочери российского гражданина. Дипломаты заверили, что продолжат добиваться соблюдения прав и законных интересов Бута.

Напомним, Виктор Бут был арестован по запросу США в Таиланде в 2008 году по обвинению в торговле оружием и поддержке террористов. В 2012 году он был осужден на 25 лет тюрьмы. Российская сторона считает обвинения против Бута сфабрикованными, сам Бут настаивает на невиновности.

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