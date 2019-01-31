Четверг, 31 Января 2019 года
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Кабинет министров Японии: повышение потребительского налога неэффективно

Политика

По мнению японского Кабинета министров, повышение потребительского налога не приведет к бюджетному профициту

Токио, 31 января 2019, 12:09 — REGNUM  30 января в правительстве Японии заявили, что повышение потребительского налога с 8% до 10% не будет способствовать увеличению бюджета в долгосрочной перспективе. Комитет экономической и финансовой политики также отметил, что даже если экономика вырастет на 1,3% в 2025 финансовом году, то дефицит основного бюджета все равно будет составлять около 10 миллиардов долларов, несмотря на увеличение налоговых поступлений.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на заседании Комитета премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что его цель — «простимулировать» и «запустить» экономику, а меры по увеличению поступлений в бюджет являются лишь первым шагом к ее достижению.

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Зарубежная хроника
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