Кабинет министров Японии: повышение потребительского налога неэффективно

Токио, , 12:09 — REGNUM 30 января в правительстве Японии заявили, что повышение потребительского налога с 8% до 10% не будет способствовать увеличению бюджета в долгосрочной перспективе. Комитет экономической и финансовой политики также отметил, что даже если экономика вырастет на 1,3% в 2025 финансовом году, то дефицит основного бюджета все равно будет составлять около 10 миллиардов долларов, несмотря на увеличение налоговых поступлений.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на заседании Комитета премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что его цель — «простимулировать» и «запустить» экономику, а меры по увеличению поступлений в бюджет являются лишь первым шагом к ее достижению.