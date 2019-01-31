Многонациональное Приморье: идеологию «западенщины» — уничтожать в зародыше

Владивосток, , 11:48 — REGNUM «Все ростки сепаратизма, бредовой идеологии, исходящие от «западенцев», надо уничтожать в зародыше. Многонациональный Дальний Восток, в частности Приморье, где проживает 158 национальностей, ни при каких обстоятельствах не удастся расколоть. Общество здесь целостное, и долгие годы не имеет деления на левых и правых. При этом, что изначально, мы все здесь мигранты, кроме коренных народов», — заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель миграционной службы в Приморском крае, председатель региональной общественной организации «Миграция» Сергей Пушкарёв, комментируя выпады в СМИ председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерении расколоть Россию изнутри.

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По словам эксперта в вопросах миграции Сергея Пушкарёва, Приморье было всегда многонациональным краем, где представители разных народов научились жить вместе, и в общем-то дружно. Значительных распрей никогда не было, и экстремистские, провокационные происки здесь не приживались. Действующая Ассамблея народов Приморья включает более 70 НКО в сфере межнациональных отношений.

«Я украинец в пятом поколении. Мой прадед приехал в Приморье в конце 19-го века из Черниговской губернии. Основная часть уже, так сказать, коренных дальневосточников — это украинцы, они сюда ехали во все времена. В моём детстве в село Осиновку в 50-х годах прислали осужденных бандеровцев. Год они прожили, и ведь их люди не приняли, хотя практически все сельчане были украинцы. Чужими, «западенцами» они были даже для своих. Так все и уехали», — вспомнил Пушкарёв.

Впрочем, как добавил эксперт, уже в наше время, когда пошла волна мигрантов в 2015—2016 годах, в числе приезжих с Украины были провокационного склада люди, но их провокации не укладывались в сознание местных, не были востребованы, так и затухали.

«Невозможно расколоть Россию изнутри — заявление западенщины Гапко звучит бредом и желанием лишний раз обозначиться, шум на пустом месте поднять. Все эти бредовые идеи, все ростки сепаратизма надо уничтожать в зародыше. Вот десяток лет назад в Приморье создали националистическое движение «Русский марш», пошумели, но дальше дело не пошло, не прижилось. Люди уже научились многому. Буквально вчера был в Находке — город сложный во всех отношениях и многонациональный, как и все крупные города Дальнего Востока. Так вот, мы сидели вместе с чеченцами, дагестанцами, узбеками и другими представителями народностей за общим столом, обсуждали общие проблемы, решали насущные вопросы. И между людьми было очевидно понимание, не думаю, что какому-нибудь засланцу удастся посеять зерно раздора», — уверен Сергей Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из украинских СМИ появилось интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко. В нём она заявила о том, что Украина намерена раскалывать Россию изнутри. В перечне регионов, которые могут оказаться под прицелом, — Кавказ, Кубань, республики Поволжья, Карелия и Тува.