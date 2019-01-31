Четверг, 31 Января 2019 года
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Япония будет использовать воздушное пространство американской базы

Политика

На время Олимпийских игр Японии будет разрешено использовать воздушное пространство, подконтрольное США

Токио, 31 января 2019, 13:30 — REGNUM  30 января США и Япония достигли базового соглашения, согласно которому Соединенные Штаты разрешают использование воздушного пространства своей военной базы «Йокота» для гражданских рейсов, прибывающих в аэропорт Ханеда. Соглашение будет действовать на период Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», Япония планирует повысить пропускную способность одного из главных международных аэропортов столицы.

США контролируют небо над восточными окраинами Токио, а также частями префектур Сайтама, Гумма, Канагава, Сидзуока, Ниигата, Нагано и Яманаси.

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Зарубежная хроника
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