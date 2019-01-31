Премьер Израиля встретился с правительственной делегацией из России

Иерусалим, , 12:20 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своей канцелярии в Иерусалиме правительственную делегацию из России. По сообщениям израильского информационного агентства Kol Hai, на встрече присутствовали специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Основной темой встречи стала ситуация на Ближнем Востоке, а именно — военные действия в Сирии и присутствие Ирана на сирийской территории. Кроме того, стороны обсудили возможности координации сил между армиями России и Израиля с целью избежания конфликтов.

На встрече присутствовали советник израильского премьера по национальной безопасности Меир Бен-Шабат и глава оперативного отдела Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Аарон Халива.