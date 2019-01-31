Рабочая партия Курдистана отрицает свою причастность к инциденту в Дахуке

Багдад, , 13:40 — REGNUM Рабочая партия Курдистана (РПК) решительно отвергает обвинения Анкары в причастности вооруженных курдских отрядов к нападению на турецкую военную базу в курдской провинции Дахук на севере Ирака. Об этом сообщает курдский телевизионный канал NRT.

Массовые протесты в провинции Дахук разгорелись после нанесения турецкой авиацией ударов по районам проживания гражданских лиц. В ходе последних атак четверо курдских жителей провинции Дахук погибли, десятки ранены.

Министерство обороны Турецкой республики заявило, что несколько военных баз страны на севере Ирака подверглись нападениям со стороны курдских демонстрантов. Объектам инфраструктуры и военной техники был нанесён частичный ущерб. В свою очередь, по словам официального представителя РПК, заявления Турции об участии курдских вооруженных отрядов в данных нападениях являются ложью. Он отметил, что рабочая партия Курдистана осуждает атаки турецкой стороны и выступает против эскалации насилия в регионе.