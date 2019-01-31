Лидер оппозиции в Венесуэле ведёт агитацию в американской прессе — Захарова

Москва, , 11:40 — REGNUM Представитель оппозиции в Венесуэле Хуан Гуаидо ведёт агитацию за свержение законных властей Венесуэлы со страниц американской прессы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«С трибуны американских средств массовой информации, со страниц New York Times звучат призывы нынешнего венесуэльского оппозиционного лидера к свержению законного правительства. Он открыто подстрекает вооружённые силы Венесуэлы к военному перевороту», — заявила Захарова.

Западные спонсоры публично поощряют деструктивный сценарий развития политической ситуации в Венесуэле всеми возможными способами, констатировала официальный представитель МИД РФ.

«Интрига присутствует в том, что делает он это со страниц американской газеты. Кто пробовал разместить какую-либо статью авторскую на страницах американского издания, прекрасно знает, что сделать это весьма непросто. Но для нужных людей место всегда найдётся», — отметила она.