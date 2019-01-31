«Закон о прекращении тупости» предложил американский сенатор

Вашингтон, , 11:42 — REGNUM С «шатдаунами» нужно разобраться предметно, убежден американский сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер. На своей странице в твиттере 31 января сенатор пишет:

«Я представил законопроект под названием «Закон о прекращении тупости», который раз и навсегда положит конец «шатдаунам». Мне все равно, как вы его назовете, но мы должны убедиться, что какое-то выражение предотвратит будущие «шатдауны» в окончательном соглашении по безопасности границ».

Пользователи активно поддержали предложение в комментариях, одобрив название законопроекта.

«Назовите это «Закон о взрослых людях»

«Звучит отлично для нас, госслужащих, и для нашей страны! Мне нравится название!»

«Шатдауны «наносят Америке ущерб и не должны происходить. Федеральные работники выступают против использования себя в качестве политических пешек!»

«Я полностью согласен с вами. «Шатдаун» обходится в миллиарды, и федеральные работники страдают, теряют дома, не могут кормить семьи и т. д. Это пародия, а по моему мнению, «шатдауны» вообще неконституционны»

«Всем сердцем согласен. Если Конгресс не может выполнить свою работу и своевременно принять бюджет, то американские налогоплательщики не должны быть за это наказаны, пока их споры съедают половину финансового года»

«Должно быть признано незаконным объявлять «шатдаун» в случае, если не можешь получить то, что хочешь. Трамп так и сказал Нэнси Пелоси — он остановит работу правительства и не возобновит ее, потому что «вы не даете мне то, чего я хочу». Это обструкция правительства, должен быть закон против этого»

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Службы инвесторов рейтингового агентства Moody's, еще один «шатдаун» окажет сильное негативное влияние на экономику США — последствия могут быть гораздо более серьезными, чем при недавно завершившемся «шатдауне».