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В Венесуэле сохраняется угроза вооружённого конфликта — Захарова

Политика

«На столе ещё всё-таки находятся все опции, включая прямое внешнее силовое вмешательство во внутренние дела суверенного государства»

В Венесуэле сохраняется угроза вооружённого конфликта — Захарова
Дарья Антонова© ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 31 января 2019, 11:36 — REGNUM  В Венесуэле сохраняется угроза развязывания крупномасштабного вооружённого конфликта с подачи властей Соединённых Штатов Америки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Не приходится говорить о том, что угроза масштабного вооружённого конфликта миновала. На столе ещё всё-таки находятся все опции, включая прямое внешнее силовое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, прямо свидетельствует получивший широкое медийное освещение сюжет записи в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о пяти тысячах американских военных, которые должны были быть или будут направлены в соседние с Венесуэлой государства», — заявила Захарова.

Ранее колумбийская газета El Pais сообщила о том, что во время пресс-конференции в президентском дворце в столице Колумбии Боготе, куда Болтон прибыл с визитом для обсуждения введения санкций против венесуэльской нефтяной компании (PDVSA), в его руке заметили блокнот с записью: «5000 военнослужащих в Колумбию».

«Даже мировая общественность не может получить ответа на вопрос, что это за пять тысяч военнослужащих, которые должны быть либо переброшены, либо каким-то образом активизированы на территории соседнего с Венесуэлой государства, — то, как в Вашингтоне на этот абсолютно конкретный вопрос не могут дать ответ, мне кажется, свидетельствует о том, что в Соединённых Штатах Америки последние годы всё решается не путём демократических процедур, а просто путём каких-то дворцовых интриг», — подчеркнула дипломат.

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МИД России
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